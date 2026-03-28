Lovitură de teatru! Raiffeisen Bank a anunțat azi-noapte achiziția Garanti BBVA România. Tranzacția, estimată pentru finalul lui 2026, propulsează banca în „careul de ași”. Ce spun Zdenek Romanek și Johann Strobl

Raiffeisen Bank face un pas decisiv în consolidarea poziției pe piața locală, după ce a ajuns la un acord pentru achiziția integrală a grupului Garanti BBVA România. Tranzacția, estimată să fie finalizată în ultimul trimestru din 2026, marchează una dintre cele mai importante mișcări din sistemul bancar românesc din ultimii ani.

Tranzacția, care presupune achiziția tuturor subsidiarelor Garanti din România, este evaluată la peste 590 milioane de euro

Raiffeisen Bank Romania anunță că a ajuns la un acord de achiziționarea a 100% din acțiunile grupului Garanti BBVA România (Garanti Bank S.A. și divizia de leasing Motoractive IFN S.A.) de la subsidiarele Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA).

Potrivit băncii, acesta este un pas strategic important, care accelerează creșterea și consolidează poziția Raiffeisen Bank în România.

Tranzacția urmează să fie finalizată după obținerea tuturor aprobărilor necesare din partea autorităților competente.

Încheierea tranzacției este estimată a se realiza în ultimul trimestru al anului 2026.

Până la finalizarea acestui proces, cele două entități își vor continua activitatea în mod independent, fără nicio modificare a condițiilor contractuale existente. În această etapă, clienții grupului Garanti BBVA Romania nu trebuie să întreprindă niciun demers: toate contractele în vigoare, respectiv produsele și serviciile oferite rămân neschimbate până la momentul încheierii tranzacției.

Ulterior, va fi inițiat un proces gradual de integrare, care conform estimărilor actuale, urmează să fie finalizat în a doua jumătate a anului 2027.

„Această tranzacție reprezintă o mișcare strategică importantă într-una dintre cele mai atractive piețe bancare din Europa Centrală și de Est, într-o țară pe care o cunoaștem foarte bine. Aceasta reflectă angajamentul nostru de a ne menține poziția de instituție financiară orientată spre viitor, care continuă să sprijine populația României și dezvoltarea economică a țării.”, Johann Strobl, RBI, CEO.

Michael Höllerer, actualmente membru al Consiliului de Supraveghere și CEO desemnat al RBI începând cu 1 iulie 2026: „Suntem mândri să anunțăm acest moment important în strategia noastră pe termen lung pentru Europa Centrală și de Est. Prin reunirea forței Raiffeisen Bank România cu capabilitățile Garanti BBVA, RBI își consolidează și mai mult prezența pe o piață-cheie pentru Grupul nostru.”

„Strategia noastră este să oferim cele mai bune servicii de planificare financiară și soluții digitale practice, în beneficiul tuturor clienților noștri – persoane fizice, familii și companii – pentru a le susține viitorul financiar. Această tranzacție ne consolidează poziția și operațiunile și reprezintă un nou pas în strategia de creștere pe termen lung a Raiffeisen Bank în România.”, declara Zdenek Romanek, Președinte & CEO, Raiffeisen Bank Romania

Prezentă în România din 1998, Garanti BBVA a dezvoltat de-a lungul timpului un portofoliu solid de produse și servicii bancare pentru toate segmentele de afaceri: Retail, IMM și Corporate.

Grupul financiar spaniol Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) este acţionarul majoritar al Garanti BBVA.

