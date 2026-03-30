CNSM menține „plasa de siguranță” a băncilor la 1%: riscurile globale cresc, dar creditarea rămâne stabilă

Gabriela Dinu
România își păstrează „airbag-ul” financiar activ. Autoritățile au decis să mențină amortizorul anticiclic de capital la 1%, într-un context în care riscurile globale cresc, dar sistemul bancar rămâne solid și capabil să susțină economia.

Riscurile externe cresc, dar sistemul bancar românesc este solid pentru a absorbi eventuale șocuriCe este, de fapt, amortizorul anticiclic?De unde vin riscurile?Ce înseamnă pentru clienți și economie? PrevențieDecizia CNSM nu este spectaculoasă, dar este esențială

Decizia luată în ședința din 26 martie de către Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială (CNSM) transmite un mesaj dublu: prudență, dar și stabilitate.

Riscurile externe cresc, dar sistemul bancar românesc este solid pentru a absorbi eventuale șocuri

Pe de o parte, autoritățile recunosc că riscurile externe cresc, în special cele generate de tensiunile din Orientul Mijlociu. Pe de altă parte, confirmă că sistemul bancar românesc este suficient de solid pentru a absorbi eventuale șocuri fără să afecteze accesul la finanțare.

Ce este, de fapt, amortizorul anticiclic?

Pe scurt, este o rezervă de capital pe care băncile trebuie să o constituie în perioade bune, pentru a putea face față unor eventuale crize.

Putem să-l numim un „fond de siguranță” obligatoriu. Când economia merge bine, băncile pun deoparte. Când apar probleme, pot folosi acești bani pentru a continua creditarea.

Decizia de a menține nivelul la 1% arată că autoritățile nu văd o criză imediată, dar nici nu ignoră riscurile care se acumulează.

„Consiliul general al CNSM a aprobat, cu unanimitatea voturilor exprimate, Recomandarea CNSM nr. R/1/2026 privind amortizorul anticiclic de capital. Rata amortizorului se menține la 1 la sută, pe fondul intensificării recente a riscurilor geopolitice, în special în contextul reaprinderii conflictelor din Orientul Mijlociu.

Accesul la finanțare al debitorilor eligibili se menține neafectat, fiind susținut de nivelurile adecvate de lichiditate și solvabilitate ale sectorului bancar românesc, care facilitează acumularea de rezerve de capital”, se arată în comunicatul de presă.

De unde vin riscurile?

CNSM indică explicit contextul geopolitic, în special tensiunile din Orientul Mijlociu.

Acestea pot avea efecte indirecte, dar serioase:

creșteri ale prețurilor la energie
presiuni asupra inflației
incertitudine în piețele financiare

În plus, autoritățile urmăresc atent și alte evoluții:

tehnologiile financiare noi (DLT, cripto, AI)
piața imobiliară comercială
gradul de implementare a recomandărilor anterioare

Ce înseamnă pentru clienți și economie? Prevenție


Mesajul CNSM este clar. In acest context, creditarea nu este afectată iar băncile au suficient capital și lichiditate. Cu alte cuvinte, accesul la finanțare rămâne deschis pentru clienții eligibili.

Decizia CNSM nu este spectaculoasă, dar este esențială

Chiar dacă incertitudinea globală crește, România alege să nu reacționeze în panică, ci să își întărească poziția din timp. Iar pentru sistemul bancar, mesajul este simplu: pregătiți-vă pentru ce poate veni, dar continuați să susțineți economia.

Roșu vs. Galben: duelul UniCredit Bank – Raiffeisen Bank redesenează topul băncilor. Nu e fotbal. E banking. Și miza e locul 3

Un român din trei vrea consultanță personalizată de la bancă pentru a lua decizii mai bune privind investițiile. Raiffeisen Bank România a lansat programul „Start în Investiții”, un modul digital interactiv

Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR: Orientul Mijlociu, OPEC și noul șoc petrolier, ce este diferit de această dată?

Ce beneficii pierd 35.000 de angajați din bănci: salarii mai mici și compensatorii eliminate, fără program de masă, după ieșirea BRD, ING și Raiffeisen Bank din CPBR

30.000 de angajați din bănci riscă să rămână fără protecția contractului colectiv de muncă. Criza sindicală din bankingul românesc ajunge la nivel european. Ce implicații are retragerea BRD, ING și Raiffeisen Bank din CPBR

Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.
