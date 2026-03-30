CNSM menține „plasa de siguranță” a băncilor la 1%: riscurile globale cresc, dar creditarea rămâne stabilă

România își păstrează „airbag-ul” financiar activ. Autoritățile au decis să mențină amortizorul anticiclic de capital la 1%, într-un context în care riscurile globale cresc, dar sistemul bancar rămâne solid și capabil să susțină economia.

Decizia luată în ședința din 26 martie de către Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială (CNSM) transmite un mesaj dublu: prudență, dar și stabilitate.

Riscurile externe cresc, dar sistemul bancar românesc este solid pentru a absorbi eventuale șocuri

Pe de o parte, autoritățile recunosc că riscurile externe cresc, în special cele generate de tensiunile din Orientul Mijlociu. Pe de altă parte, confirmă că sistemul bancar românesc este suficient de solid pentru a absorbi eventuale șocuri fără să afecteze accesul la finanțare.

Ce este, de fapt, amortizorul anticiclic?

Pe scurt, este o rezervă de capital pe care băncile trebuie să o constituie în perioade bune, pentru a putea face față unor eventuale crize.

Putem să-l numim un „fond de siguranță” obligatoriu. Când economia merge bine, băncile pun deoparte. Când apar probleme, pot folosi acești bani pentru a continua creditarea.

Decizia de a menține nivelul la 1% arată că autoritățile nu văd o criză imediată, dar nici nu ignoră riscurile care se acumulează.

„Consiliul general al CNSM a aprobat, cu unanimitatea voturilor exprimate, Recomandarea CNSM nr. R/1/2026 privind amortizorul anticiclic de capital. Rata amortizorului se menține la 1 la sută, pe fondul intensificării recente a riscurilor geopolitice, în special în contextul reaprinderii conflictelor din Orientul Mijlociu.

Accesul la finanțare al debitorilor eligibili se menține neafectat, fiind susținut de nivelurile adecvate de lichiditate și solvabilitate ale sectorului bancar românesc, care facilitează acumularea de rezerve de capital”, se arată în comunicatul de presă.

De unde vin riscurile?

CNSM indică explicit contextul geopolitic, în special tensiunile din Orientul Mijlociu.

Acestea pot avea efecte indirecte, dar serioase:

creșteri ale prețurilor la energie

presiuni asupra inflației

incertitudine în piețele financiare

În plus, autoritățile urmăresc atent și alte evoluții:

tehnologiile financiare noi (DLT, cripto, AI)

piața imobiliară comercială

gradul de implementare a recomandărilor anterioare

Ce înseamnă pentru clienți și economie? Prevenție



Mesajul CNSM este clar. In acest context, creditarea nu este afectată iar băncile au suficient capital și lichiditate. Cu alte cuvinte, accesul la finanțare rămâne deschis pentru clienții eligibili.

Decizia CNSM nu este spectaculoasă, dar este esențială

Chiar dacă incertitudinea globală crește, România alege să nu reacționeze în panică, ci să își întărească poziția din timp. Iar pentru sistemul bancar, mesajul este simplu: pregătiți-vă pentru ce poate veni, dar continuați să susțineți economia.