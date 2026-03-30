După achiziția Garanti BBVA, schimbare importantă la vârful Raiffeisen Bank România: Michael Höllerer preia conducerea Consiliului de Supraveghere. Michael Höllerer: Să sprijin dezvoltarea continuă a băncii este o responsabilitate pe care o preiau cu onoare

Raiffeisen Bank România pregătește o schimbare importantă în structura de conducere: Michael Höllerer este propus pentru poziția de președinte al Consiliului de Supraveghere, într-un moment în care grupul își consolidează poziția pe piața locală, inclusiv prin achiziția Garanti BBVA.

Michael Höllerer va prelua mandatul de Președinte al Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank România

Raiffeisen Bank România anunță că, în cadrul ședinței Adunării Generale a Acționarilor din data de 30 aprilie 2026, este propusă numirea lui Michael Höllerer în funcția de membru al Consiliului de Supraveghere. Ulterior, Michael Höllerer va prelua mandatul de Președinte al Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank România, pentru o perioadă de 4 ani. Numirea va deveni efectivă după obținerea autorizării din partea Băncii Naționale a României.

Michael Höllerer: Să sprijin dezvoltarea continuă a băncii este o responsabilitate pe care o preiau cu onoare

„Raiffeisen Bank România este una dintre principalele bănci din țară și sunt impresionat de performanța solidă a echipei și a managementului. România este o piață de bază pentru RBI și va rămâne o prioritate clară, așa cum demonstrează și decizia recentă de a achiziționa Garanti BBVA, un pas pe care îl salut și îl susțin cu tărie. Să sprijin dezvoltarea continuă a băncii este o responsabilitate pe care o preiau cu onoare”, a comentat Michael Höllerer referitor la propunerea sa de numire.

Zdenek Romanek: Aceasta este încă o confirmare clară a angajamentului pe termen lung al Grupului RBI față de piața din România

„Suntem foarte onorați că Michael Höllerer ni le alătură în Consiliul de Supraveghere al Raiffeisen Bank România. Aceasta este încă o confirmare clară a angajamentului pe termen lung al Grupului RBI față de piața din România, față de strategia de creștere și misiunea noastră de a sprijini viitorul financiar al oamenilor și companiilor din România prin soluții digitale practice și consultanță financiară la cele mai înalte standarde,” declară Zdenek Romanek, Președinte & CEO Raiffeisen Bank România.

Din 1 iulie 2026, Michael Höllerer îl va succeda pe Johann Strobl în funcția de CEO al Raiffeisen Bank International

Actualmente, Michael Höllerer este CEO al Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien și al Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien, iar începând cu data de 1 iulie 2026 îl va succeda pe Johann Strobl în funcția de CEO al Raiffeisen Bank International.

Michael Höllerer are peste 20 de ani de experiență în domeniul bancar.

De-a lungul anilor, a ocupat funcții-cheie de management în cadrul Grupului RBI, inclusiv CEO al Raiffeisen Capital Management și membru al Comitetului Director al Raiffeisen Bank Polska.

Între 2015 și 2017, Höllerer a fost membru al Comitetului Director al RZB.

Numirea lui Michael Höllerer urmează deciziei lui Johann Strobl de a nu solicita prelungirea mandatului său în Comitetul Director, care expiră în februarie 2027, și de a asigura o succesiune graduală înainte de încheierea mandatului său.