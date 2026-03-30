Roșu vs. Galben: duelul UniCredit Bank – Raiffeisen Bank redesenează topul băncilor. Nu e fotbal. E banking. Și miza e locul 3

Roșu vs. galben. Nu este un derby de weekend, ci una dintre cele mai constante rivalități din bankingul românesc. UniCredit Bank și Raiffeisen Bank se află, de ani buni, într-o competiție directă pentru „careul de ași”, adică un loc fruntas în topul băncilor după active. Această rivalitate intră acum într-o nouă etapă, marcată de două mișcări strategice majore din piața locală: achiziția Alpha Bank de către UniCredit Bank și preluarea Garanti BBVA de către Raiffeisen Bank.

UniCredit Bank și Raiffeisen Bank, în competiție directă pentru locul 3 în TOP

De ani buni, cele două bănci se află într-o competiție directă în clasamentul după active, evoluând constant „umar la umăr” și menținând un echilibru aproape perfect în top. În realitate, această rivalitate nu este una recentă. În ultimul deceniu, UniCredit și Raiffeisen au evoluat în aceeași zonă a clasamentului, diferențele fiind generate mai ales de mișcări strategice, nu de creștere organică.

Un exemplu relevant vine din trecut: la finalul anului 2010, topul băncilor din România era dominat de BCR și BRD. Clasamentul era condus de BCR, cu active de aproximativ 67,7 miliarde lei și o cotă de piață de 19,8%, urmată de BRD. Pe poziția a treia se afla Raiffeisen Bank, iar pe locul 4 găseam UniCredit Țiriac Bank. Banca Transilvania ocupa atunci poziția a cincea.

Cu alte cuvinte, înainte de 2016, Raiffeisen Bank era obișnuită cu zona podiumului și a locurilor 3-4. Ulterior, banca a coborât și a început să oscileze între locurile 5 și 6, intrând într-o competiție directă cu UniCredit (și, în anumite perioade, cu CEC Bank).

În ultimii ani, cele două bănci au evoluat aproape la indigo în clasamentul băncilor după active, oscilând între pozițiile 5 și 7 și schimbându-și locurile între ele la diferențe minime. Astăzi, competiția s-a mutat mai sus și pare că fiecare mișcare strategică a uneia este urmată rapid de cealaltă.

UniCredit a urcat pe locul 3 în top, după achiziția Alpha Bank

Această dinamică se vede clar și în prezent. UniCredit a făcut primul pas prin integrarea Alpha Bank România, o mutare care a propulsat banca pe locul 3 în sistem, cu active de aproximativ 114 miliarde lei, conform informațiilor oferite BankingNews de oficialii băncii, cifră care cuprinde și activele subsidiarei UniCredit Consumer Financing.

Raiffeisen vrea să rămână în cursă și cumpără Garanti BBVA

Răspunsul a venit rapid pentru piața de banking. Raiffeisen Bank a intrat în competiția pentru Garanti BBVA România, tocmai pentru a rămâne în cursă, reducând astfel diferența și consolidându-și poziția.

Potrivit calculelor BankingNews, după finalizarea tranzacțiilor, UniCredit rămâne pe locul 3, în timp ce Raiffeisen va urca pe locul 4, cu active estimate la aproximativ 105 miliarde lei, depășind CEC Bank și BRD.

La mijlocul clasamentului se dau lupte grele. Ce urmează?

Pe scurt, nu vorbim doar despre două tranzacții, ci despre o competiție strategică: fiecare mișcare a uneia dintre bănci este urmată aproape imediat de cealaltă, într-un joc de poziționare care redesenează topul sistemului bancar din România.

Contextul actual din piața bancară ne arată cum consolidarea nu mai este opțională în bankingul românesc. Este condiția pentru a rămâne relevant în top. Așa că iți adresez și ție întrebarea care ne face pe noi să avem cele mai lungi discuți la cafea. Cine va face următoarea mutare?

