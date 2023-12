Platforma de crowdlending Fagura.ro a fost lansată în România. Tudor Darie: Fagura este o platformă de finanțare participativă care aduce mai multă democrație în industria financiară

Fintech-ul Fagura, care a dezvoltat o platformă de crowdlending bazată pe creditare, a primit recent autorizația ASF, își lansează operațiunile în România pe domeniul Fagura.ro și propune o soluție rapidă și eficientă de accesare a fondurilor necesare pentru susținerea și dezvoltarea companiilor mici și micro. Modelul de business este complementar celui bancar și se diferențiază prin rapiditatea evaluării aplicațiilor, proces desfășurat exclusiv online.

Fagura are o experiență de peste patru ani pe piața din Republica Moldova, unde a ajuns până acum la investiții intermediate de peste 4,4 milioane de euro în cele peste 2000 de împrumuturi acordate persoanelor juridice și fizice prin intermediul platformei. În prezent, dobânzile achitate investitorilor depășesc valoarea de 750.000 de euro. Potrivit cifrelor raportate la nivelul Republicii Moldova, cu ajutorul Fagura au obținut finanțare mai mult de 160 companii mici și micro, prin programe susținute de United Nations Development Program – UNDP și Future Technologies Activity FTA (USAID, Suedia și UK Aid).

Orice persoană fizică sau juridică din Uniunea Europeană poate deveni investitor prin intermediul Fagura.ro, în timp ce împrumutații sunt exclusiv persoane juridice, companii mici și micro din România.

Tudor Darie: Fagura este o platformă de finanțare participativă care aduce mai multă democrație în industria financiară

“Ne-am propus să construim o comunitate de creștere financiară pentru mileniali și generația Z, care să le permită să investească și să împrumute. Fagura este o platformă de finanțare participativă care aduce mai multă democrație în industria financiară. Investitorii pot testa investițiile începând cu 25 de euro, iar antreprenorii pot depune în 15-20 minute o cerere de împrumut, 100% digital și fără teancuri de hârtii. Este o soluție modernă de încurajare a inițiativelor micilor întreprinzători, capabilă să stimuleze dezvoltare economică.

Ne diferențiază nivelul înalt de tehnologizare a soluției noastre, rapiditatea evaluării dosarelor, analiza automatizată și modul eficient de conectare a antreprenorilor cu investitorii. Procesul de fundraising este transparent, mobilizează investițiile din Diaspora și ajută afacerile mici cu ambiții mari să devină mai cunoscute și să obțină noi clienți și parteneri”, a spus Tudor Darie, CEO și cofondator Fagura.

Fagura.ro este o soluție care poate fi scalabilă rapid, cu focus către angajații din IT și industria financiară, comunitatea din Diaspora, freelanceri și antreprenori cu venituri medii și mari.

Completarea aplicației pentru împrumut se face online, iar răspunsul este primit în aproximativ 24 de ore. Datorită scoringului dezvoltat in-house de Fagura, aplicațiile pentru finanțare ale companiilor pot fi evaluate în câteva secunde.

Valoarea împrumuturilor care vor putea fi accesate este de maximum 20.000 de euro, pe o perioadă de până la patru ani, iar dobânda, care este fixă pe durata contractului, variază în funcție de gradul de risc al companiei care accesează finanțare.

Despre Fagura

Fagura.com a fost lansată în mai 2019 și este prima platformă de investiții alternative în împrumuturi, înregistrată în Estonia și testată în Republica Moldova, cu un scoring automatizat ce permite luarea deciziilor în câteva secunde.

Platforma a fost premiată în domeniul Fintech la mai multe evenimente naționale și regionale: Top 3 best FinTechs, 2019 (România), Brandul anului în FinTech, 2020 și 2021 (Moldova), Startup-ul cu cel mai mare impact, 2020 (Moldova), dar și câștigători ai Acceleratorului InnovX BCR (2022), The Next 100 Global Companies (by Global Banking & Finance Review) sau premianți la Euro-Asian Startup Awards 2022.