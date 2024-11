Start înscrieri Raiffeisen Comunități ediția 2024 / 2025. Cum pot accesa ONG-urile granturi totale de 1 milion de euro pentru proiecte care fac dovada ca pot aduce un impact real și benefic în comunitatea lor

Raiffeisen Bank România anunță lansarea unei noi ediții a programului Raiffeisen Comunități, acceleratorul de ONG-uri în sustenabilitate cu granturi totale de 1 milion de euro, proiect dezvoltat împreună cu Asociația pentru Relații Comunitare.

Noua ediție vine ca o continuare firească a celei din 2023/2024. Organizațiile neguvernamentale pot primi sprijin financiar, cursuri și coaching ca să implementeze cu succes și impact proiectele din comunitățile lor. În plus, Raiffeisen Comunități sprijină nu doar financiar organizațiile neguvernamentale selectate, ci și prin oportunități de dezvoltare organizațională.

Raiffeisen Comunități include un amplu program de accelerare și mentorat, care cuprinde cursuri despre strângere de fonduri, comunicare și alte subiecte de interes pentru câștigători, cu scopul de a spori impactul în comunitățile lor.

Zdenek Romanek: Raiffeisen Comunități este o inițiativă unică în România, care vine nu doar cu sprijin financiar, ci și cu un program complex de mentorat

”Prin lansarea unei noi ediții, reafirmăm angajamentul nostru de a sprijini dezvoltarea comunităților locale. Raiffeisen Comunități este o inițiativă unică în România, care vine nu doar cu sprijin financiar, ci și cu un program complex de mentorat și accelerare pentru proiecte care își propun să aibă un impact real asupra comunităților. Observăm deja energii pozitive și multe schimbări în bine. Ne bucurăm să continuăm, astfel, implicarea noastră activă în societate”, a declarat Zdenek Romanek, Președinte & CEO Raiffeisen Bank Romania.

Finanțare totală de 1 milion de euro pentru dezvoltarea comunităților

În continuarea mesajului care a consacrat ediția anterioară, “Avem mai multe în comun decât ceea ce ne desparte”, Raiffeisen Comunități va acorda o valoare totală a finanțării de 1 milion de euro.

Dana Pîrțoc: Atenția pe care o acordăm oamenilor din jurul nostru, infrastructurii și resurselor naturale este cheia pentru a construi o țară sănătoasă și sustenabilă

“Consolidarea comunităților și coeziunea lor sunt esențiale pentru viitorul nostru, nu doar din perspectiva economică, ci și din cea socială și de mediu. Atenția pe care o acordăm oamenilor din jurul nostru, infrastructurii și resurselor naturale este cheia pentru a construi o țară sănătoasă și sustenabilă. Cu toții vrem să trăim vieți mai bune și mai însemnate și cred că e important să ne ducem privirea spre cei de lângă noi, dar și spre noi. Dincolo de denumirile de SDG 11 și 12, avem în mijloc oamenii și deciziile pe care ei le iau, pentru comunități, pentru mediu, pentru viitor.

Avem multe motive să rămânem împreună, după cum spune misiunea programului Raiffeisen Comunități. Iar construcția împreună a unui viitor în care ne dorim să trăim cu bucurie trebuie să fie unul din ele.” spune Dana Pîrțoc, CEO, Asociația Pentru Relații Comunitare.

NOU: De anul acesta, programul oferă 2 tipuri de finanțări

Noutatea programului 2024/2025 vine ca o completare firească a celui anterior. Astfel, vor fi oferite două tipuri de finanțări, care vizează atât ONG-uri care accesează pentru prima dată programul, cât și finanțări de continuitate pentru organizații din ediția precedentă.

-Finanțări noi pentru organizații care accesează pentru prima oară acceleratorul de ONG-uri în sustenabilitate Raiffeisen Comunități, cu o valoare de la 30.000 euro până la maximum 50.000 de euro/proiect și cu o perioadă de implementare de până la 12 luni.

-Finanțări de continuitate pentru organizații care au implementat proiect în ediția 2023/2024 a acceleratorului de ONG-uri în sustenabilitate Raiffeisen Comunități, în cuantum de maximum 80.000 euro/proiect și cu o perioadă de implementare de până la 24 luni.

Cine poate aplica?

Raiffeisen Comunități își propune să creeze un mediu de aliniere între prioritățile de dezvoltare sustenabilă a orașelor și comunităților, strategiile & misiunea organizațiilor ce activează la nivel comunitar, și prioritățile de țară, așa cum sunt ele formulate în Obiectivele de dezvoltare sustenabilă. Astfel, proiectele înscrise de ONG-uri trebuie să adreseze cel puțin una din prioritățile: SDG 11 – Orașe și comunități sustenabile sau SDG 12 – Consum și producție responsabile.

Mecanism și calendar de înscriere

Pentru a participa, ONG-urile se pot înscrie în perioada 31 octombrie 2024 – 12 decembrie 2024 (pentru finanțări noi) și în perioada 31 octombrie 2024 – 14 februarie 2025 (pentru finanțări de continuitate). Câștigătorii vor fi anunțați în aprilie 2025.

Selecția proiectelor va ține cont de următoarele criterii:

-înțelegerea clară a nevoii comunității adresate;

-eficiența proiectului propus (proiectul poate genera schimbare reală, în bugetul propus);

-realismul proiectului (abordarea propusă poate acoperi nevoia selectată, corespondență clară între scop, obiective, activități și buget);

-implicare – oamenii/comunitatea locală este parte din soluția aleasă;

-impact – la finalul proiectului pot fi identificate schimbări reale, măsurabile și de durată pentru grupul țintă selectat;

-scopul și obiectivele proiectului să fie aliniate cu strategia organizațională și cu strategia de dezvoltare locală

-continuitate – organizația poate demonstra o viziune pe termen lung de menținere a schimbării generate, și are capacitatea de a atrage resursele necesare; potențialul de replicare/scalare a soluției propuse la o scară mai largă

-localizarea proiectelor – susținem soluții locale la problemele globale, inclusiv in comunități rurale și urban mic.

Cine sunt jurații Raiffeisen Comunități

Zeci de lideri din societatea civilă, din mediul de afaceri și din media s-au alăturat juriului Raiffeisen Comunități: Adelina Dabu (Head of Public Affairs, Confederația Patronală Concordia) Alexandru Gorun (Președinte, Fundația Leaders), Andreea Nistor (Director Executiv, Asociația pentru Valori în Educație), Angela Galeța (Președinte, Fundația Vodafone), Camelia Platt (Director Executiv, Light into Europe), Carmen Uscatu (Co-fondatoare Dăruiește Viața), Ciprian Stănescu (Președinte, Social Innovation Solutions), Claudiu Butacu (Chairman, EFdeN), Constantin Chiriac (Președinte, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu), Cristina Văileanu (Director de Granturi, Fundația Comunitară București), Daniel Gigi Matei (CSR & Sustainability Manager, Raiffeisen Bank România), Diana Certan (Director Executiv, Organizația Umanitară CONCORDIA), Ela Bălan (Director Grantmaking, Asociația pentru Relații Comunitare), Gelu Duminică (Director Executiv, Fundația Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună”), Laura Mihăilă (Director Marketing, Comunicare și CX, Raiffeisen Bank România), Loredana Poenaru (Education Director, Junior Achievement România), Mara Niculescu (Fundraising, Communication & Advocacy Director, Teach for Romania), Marcela Borțeanu (Director Adjunct, United Way România), Mona Nicolici (consultant sustenabilitate), Nicoleta Marcu (Director Comunicare și Fundraising, Hope and Homes for Children România), Oana Craioveanu (Co-fondatoare, Impact Hub), Oana Gheorghiu (Co-fondatoare Dăruiește Viața), Oana Groșanu (Director Executiv, Ambasada Sustenabilității în România), Paula Herlo (jurnalist), Raluca Fișer (Președinte, Green Revolution), Robert Ion (Director General, Fundația Dacia pentru România), Roxana Fer (PR, Bucharest RUNNING CLUB), Ruxandra Sasu (Senior Program Officer, Romanian American Foundation), Silvia Bogdan (Președinte, Școala de Valori), Simona Camburu (Coordonator Fundraising, Plantăm fapte bune în România), Teia Ciulacu (Președinte, ViitorPlus).



Mai multe detalii despre Raiffeisen Comunități puteți regăsi AICI.