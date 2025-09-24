Salt Bank a implementat RoPay. Clienții pot trimite și primi bani instant, inclusiv între bănci diferite, folosind doar numărul de telefon

Salt Bank anunță integrarea RoPay, noul serviciu de plăți lansat la nivel național, care face transferurile în lei mai simple ca oricând. Prin RoPay, clienții pot trimite și primi bani instant, inclusiv între bănci diferite, folosind doar numărul de telefon.

BankingNews.ro a anunțat în premieră acest demers. Il citești AICI.

Potrivit băncii, de acum, nu mai ai nevoie să cauți IBAN-uri lungi și greu de reținut – este suficient să intri în aplicația de banking, să alegi numărul de telefon din agenda ta, iar transferul se face instant.

Cu RoPay integrat direct în aplicația Salt, acum poți:

•Să plătești și să încasezi sume folosind doar numerele de telefon din agenda ta — fără să mai introduci IBAN-ul. Transferurile, inclusiv cele catre alte banci, se realizează instant, rapid și sigur, fără comisioane, atâta timp cât destinatarul este înrolat în RoPay. Și da, funcționează indiferent de banca lui.

•Să primești cereri de plată de la prieteni sau sa platesti la comercianții online care vor implementa RoPay, dar și invers: să trimiți tu cereri de plată.

Robert Anghel: Pentru noi e un pas în plus prin care ducem mai departe promisiunea de a face banking, dar cum vrei tu

„RoPay este o soluție națională care face plățile mai simple și mai firești pentru toată lumea. Pentru clienți, impactul se simte imediat – trimiți bani la fel de ușor cum trimiți un mesaj. Iar pentru noi, la Salt, e un pas în plus prin care ducem mai departe promisiunea de a face banking, dar cum vrei tu” – a declarat Robert Anghel, Chief Business Officer Salt Bank.



RoPay este o inițiativă comună a TRANSFOND și a Asociației Române a Băncilor, dezvoltată împreună cu băncile care oferă plăți instant. Funcționarea sa are loc sub coordonarea celor două instituții, cu autorizarea Băncii Naționale a României.

Sabin Carantină: Prin RoPay consolidăm infrastructura națională de plăți

„RoPay transformă plățile instant într-o experiență naturală pentru toți românii. Suntem mândri să fim parteneri ai băncilor în această inovație, aducând simplitate, siguranță și viteză în fiecare transfer. Prin RoPay, ne propunem să consolidăm infrastructura națională de plăți, să creăm standarde de interoperabilitate între bănci și să susținem digitalizarea serviciilor financiare” – a declarat Sabin Carantină, Director General TRANSFOND.

RoPay simplifică plățile zilnice

De la ieșirile cu prietenii până la banii dați înapoi pe loc, RoPay face plățile simple și instant – așa cum ar trebui să fie astăzi. Practic, RoPay simplifică modul în care românii își fac plățile de zi cu zi.

