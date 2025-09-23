SmartBill, Raiffeisen Bank și Danubius lansează Tools4Startups: soluții gratuite pentru antreprenorii la început de drum

Startup-urile din România primesc o mână de ajutor direct din partea SmartBill, Raiffeisen Bank și Danubius. Cele trei companii au lansat platforma Tools4Startups, un pachet integrat de soluții gratuite și oferte preferențiale pentru firmele aflate în primul an de activitate.

12 luni de acces gratuit la pachetul complet SmartBill

Prin Tools4Startups, antreprenorii beneficiază de 12 luni de acces gratuit la pachetul complet SmartBill, care include și serviciul e-Factura, gestiune de stocuri, rapoarte financiare, integrare cu echipamente fiscale și suport tehnic dedicat. Sunt incluse toate beneficiile pachetului SmartBill Platinum sau Gestiune Plus. Raiffeisen Bank contribuie cu expertiza financiară și produse bancare adaptate startup-urilor, iar Danubius oferă prețuri preferențiale pentru echipamente fiscale compatibile.

Alex Leca: Oferim o rampă de lansare antreprenorilor, eliminând costurile și grijile birocratice esențiale din primele 12 luni

„Știm cum este să pornești la drum cu un vis mare și resurse limitate. Știm că în primul an, energia de creator se luptă în fiecare zi cu haosul administrativ. De aceea am creat Tools4Startups. Misiunea noastră, alături de partenerii noștri, este simplă: să oferim o rampă de lansare, eliminând costurile și grijile birocratice esențiale din primele 12 luni. O facem pentru oferi cel mai prețios bun: libertatea de a dedica 100% din timp și energie construcției afacerii, nu birocrației. Este investiția noastră în viitoarea generație de afaceri care vor schimba România”, a declarat Alex Leca, CEO SmartBill.

Platforma se diferențiază în piață prin abordarea sa integrată: soluții fiscale, bancare și digitale într-un singur loc, fără costuri în primul an. Ofertele disponibile sunt exclusive și gândite special pentru firmele nou înființate, fără condiții ascunse sau criterii restrictive, singura cerință este ca firma să fie înregistrată în ultimele 12 luni.

Alexandra Arsene: Susținerea startup-urilor este o investiție în viitorul economiei românești

„Noi, la Raiffeisen Bank, vedem antreprenorii drept un motor al progresului economic. Prin Tools4Startups vrem să fim alături de ei încă din prima zi și să le punem la dispoziție produse bancare flexibile, consiliere financiară și sprijin concret, astfel încât ideile lor să prindă viață și să devină afaceri sustenabile. Suntem convinși că succesul lor contribuie la succesul economiei românești, iar susținerea startup-urile este, de fapt, o investiție în viitor”, spune Alexandra Arsene, Director IMM, Raiffeisen Bank România.

În cadrul parteneriatului Tools4Startups, Danubius pune la dispoziția antreprenorilor aflați la început de drum casa de marcat portabilă Datecs DP05MX, un model fiscal compatibil cu platforma SmartBill, ce permite conectarea rapidă prin USB sau Bluetooth. Oferta include suport tehnic și service la nivel național, precum și opțiunea de achiziție în rate, facilitând accesul la echipamente conforme cu legislația fiscală, fără presiune financiară imediată.

Velin Ganev: Trebuie să ajutăm firmele la început de drum

„Contextul actual al pieței a condus la crearea acestei inițiative. Participarea noastră în acest proiect vine cu un serviciu integrat pentru echipamente și pentru toate celelalte servicii conexe procesului de fiscalizare și mentenanță ale echipamentului. Trebuie să ajutăm firmele la început de drum și să-i sprijim cu măsuri și soluții concrete”, spune Velin Ganev, CEO Danubius.

SmartBill estimează că, în următorul an, inițiativa va avea impact direct în eficientizarea proceselor administrative și păstrarea lichidităților pentru investiții în produs și clienți pentru mii de firme. În paralel, compania își propune extinderea platformei cu noi parteneri și soluții, transformând Tools4Startups într-un one-stop-shop pentru antreprenoriatul românesc.

Potrivit Raiffeisen Bank, pe termen lung programul contribuie la consolidarea unei culturi antreprenoriale sănătoase, în care procesele financiare și administrative sunt privite ca un sprijin pentru creștere, nu ca o povară. Antreprenorii aflați la început de drum au parte de o soluție completă, gratuită sau cu costuri foarte reduse și de încredere pentru primii pași în business.

Acces gratuit timp de 12 luni la SmartBill

Facturare, gestiune stocuri, rapoarte financiare, e-Factura, suport tehnic și integrare cu echipamente fiscale.

Produse bancare adaptate startup-urilor de la Raiffeisen Bank

Pachete financiare flexibile, consiliere specializată și sprijin pentru transformarea ideilor în afaceri sustenabile.

Echipamente fiscale la preț preferențial prin Danubius

Casa de marcat portabilă Datecs DP05MX, compatibilă cu SmartBill, plus service și suport național.

Fără costuri ascunse, fără criterii restrictive

Singura condiție: firma trebuie să fie înființată în ultimele 12 luni.

O rampă de lansare pentru antreprenori

Soluțiile integrate reduc povara birocratică și lasă mai multe resurse pentru investiții în produs și clienți.