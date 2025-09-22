Raiffeisen Bank susține deschiderea Teatrului Grivița 53 – primul teatru privat construit de la zero în România

Raiffeisen Bank România salută inaugurarea Teatrului Grivița 53, primul teatru privat ridicat integral de la zero în România. Proiectul, inițiat de regizoarea Chris Simion-Mercurian și susținut prin campania „Ctitori Grivița 53”, devine un reper cultural unic, demonstrând puterea comunității și a mediului privat de a construi împreună moșteniri durabile.

Teatrul Grivița 53, primul teatru privat construit integral de la zero în România

Bucureștiul are, din această toamnă, un nou reper cultural: Teatrul Grivița 53, primul teatru privat construit integral de la zero în România. Spațiul a fost inaugurat pe 22 septembrie 2024, marcând un moment de referință pentru scena artistică națională.

Raiffeisen Bank România s-a alăturat încă de la început proiectului inițiat de regizoarea Chris Simion-Mercurian, sprijinind campania „Ctitori Grivița 53”. Această inițiativă a mobilizat publicul larg și mediul de afaceri într-un demers comun, în care fiecare contribuție individuală a fost completată și multiplicată prin implicarea băncii.

Laura Mihăilă: Suntem parte a unei inițiative care lasă României o moștenire culturală unică și care arată ce poate realiza o comunitate atunci când crede în aceeași idee

„Grivița 53 demonstrează că proiectele cu adevărat valoroase se construiesc prin perseverență, parteneriat și implicare. Pentru Raiffeisen Bank, a susține cultura înseamnă a investi în viitor și a încuraja spiritul comunitar. Suntem parte a unei inițiative care lasă României o moștenire culturală unică și care arată ce poate realiza o comunitate atunci când crede în aceeași idee”, a declarat Laura Mihăilă, Director de Marketing, Comunicare & CX, Raiffeisen Bank România.

Pentru Chris Simion-Mercurian, finalizarea teatrului este dovada că un vis poate deveni realitate atunci când este sprijinit de comunitate.

Chris Simion-Mercurian: Grivița 53 își propune să fie un spațiu viu, relevant pentru artiști și public

„Finalizarea Teatrului Grivița 53 arată că un proiect născut dintr-un vis poate deveni realitate atunci când este susținut de comunitate. Rezultatul este mai mult decât o clădire: este un simbol al solidarității și al dorinței de a lăsa o moștenire culturală durabilă. Grivița 53 își propune să fie un spațiu viu, relevant pentru artiști și public, și un reper al spiritului comunitar în București.”, a spus si Chris Simion-Mercurian, regizor și inițiatoare Grivița 53.

Noua clădire este gândită ca un spațiu viu, dedicat spectacolelor de teatru și evenimentelor interdisciplinare, unde se vor întâlni artiști consacrați și tineri creatori. Grivița 53 își propune să fie un loc de dialog cultural și inovație artistică, dar și un reper pentru spiritul comunitar din București.