FestivalYA revine la Cărturești, cu sprijinul ING: o săptămână dedicată literaturii pentru adolescenți

ING România susține cea de-a șasea ediție a FestivalYA, organizată de Cărturești între 22 și 28 septembrie. Evenimentul, unic în România prin dedicarea exclusivă literaturii pentru adolescenți, propune întâlniri cu autori internaționali, dezbateri și ateliere care explorează dilemele tinereții.

Tema din acest an, „Me–Us era. Cum găsim echilibrul între individualitate și apartenență la grup”, aduce în prim-plan una dintre cele mai sensibile dileme ale tinereții: cum să rămâi tu însuți, în timp ce faci parte dintr-o comunitate.

Librăriile Cărturești se transformă într-un laborator viu de idei

Timp de șapte zile, librăriile Cărturești din București, Cluj, Timișoara și Vaslui se transformă într-un laborator viu de idei, întâlniri și emoții. Adolescenții vor avea ocazia să se conecteze cu autori internaționali de bestselleruri – Chloe Gong, Laura Nowlin, Morgane Moncomble, Nick Bradley, Travis Baldree – dar și cu scriitori români apreciați, printre care Alina Pavelescu, Adina Rosetti, Cosmin Leucuța sau Raluca Nagy. În fiecare zi sunt programate ateliere interactive, dezbateri și sesiuni creative dedicate tinerilor cititori.

Lectura este cea care îi ajută pe adolescenți să-și păstreze individualitatea

„Prin FestivalYA oferim acces la educație și cultură, dar și la spații de expresie și dialog. Lectura este cea care îi ajută pe adolescenți să-și păstreze individualitatea și, în același timp, să găsească răspunsuri prin propriile procese de introspecție. Vocea lor merită să fie ascultată, nu șoptită”, subliniază Daniela Lazăr, Manager FestivalYA.

Evenimentul are și o importantă dimensiune internațională, consolidând dialogul multicultural și oferind tinerilor din România șansa de a descoperi perspective diverse. Formatul hibrid – cu întâlniri în librării și online – asigură accesul gratuit pentru adolescenți, indiferent de localitate.

Dana Ștefan: La ING, îi sprijinim pe oameni să-și caute propriul drum, iar FestivalYA este un loc unde aceste povești prind viață

Ediția din 2025 este realizată cu sprijinul ING România, partener care susține educația, lectura și dezvoltarea personală. „Am simțit de la început că suntem pe aceeași lungime de undă cu echipa Cărturești și FestivalYA. Am apreciat diversitatea evenimentelor și energia publicului tânăr. La ING, îi sprijinim pe oameni să-și caute propriul drum, iar FestivalYA este un loc unde aceste povești prind viață”, declară Dana Ștefan, Events and Sponsoring Lead, ING Bank România.

Într-o lume digitalizată, unde conformismul și presiunea socială se resimt tot mai puternic, FestivalYA creează un spațiu sigur pentru reflecție și dialog autentic. Cărțile devin punți către sine, dar și către ceilalți – un exercițiu de echilibru între „eu” și „noi”.

Calendarul evenimentelor FestivalYA poate fi consultat [AICI].

