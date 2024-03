Comisia Europeană: Deficitul de cont curent este îngrijorător și reprezintă o amenințare pentru România. Este nevoie de un plan fiscal credibil pe termen mediu, cu o reformă fiscală

Situația fiscală din România e îngrjorătoare, în condițiile în care deficitul ar fi trebuit să fie corectat până în acest an, transmit reprezentanții Comisiei Europene. Țara noastră are nevoie de un plan fiscal credibil pe termen mediu, cu o reformă fiscală, spune Declan Costello, director general adjunct pentru afaceri economice și financiare DG ECFIN.

“Suntem foarte îngrijorați de situația fiscală din România. Deficitul ar fi trebuit să fie corectat până în acest an. Ultima dată când am analizat cifrele anul trecut, ne așteptam la un deficit de peste 6% și se presupunea că va scădea în acest an. Vedem că tendința merge în direcția greșită. Execuția deficitului în prima parte a anului este slabă. În momentul de față, mă aștept ca deficitul să fie mai aproape de 7% din PIB în acest an. Deficitul fiscal combinat cu deficitul de cont curent este îngrijorător și reprezintă o amenințare pentru România în continuare. România are nevoie de un plan fiscal credibil pe termen mediu, cu o reformă fiscală. Este nevoie de reducerea pragului pentru microîntreprinderi”, a spus Declan Costello.

“Situația fiscală a țării are multe provocări și trebuie abordată. Trebuie făcut asta acum. Un exemplu ține de companiile de stat. E important să se asigure administrarea lor corectă”, declară și Celine Gauer, responsabila pentru gestionarea PNRR la nivel european.

Totodată, Multe investiții prevăzute în PNRR-ul României sunt întârziate, iar unele nu sunt nici măcar demarate, a spus Gauer.

Multe investiții sunt întârziate și nici măcar nu sunt demarate. “29 de luni e un timp foarte scurt pentru a le finaliza”, a completat aceasta. Gauer a avertizat că orice jalon neîndeplinit la timp înseamnă că România nu va primi banii aferenți acelei investiții. “Aceasta este o poveste complet diferită de cea a fondurilor de coeziune. Orice cerere de plată care nu a fost trimisă, orice etapă care nu a fost atinsă până în august 2026 nu va fi plătită. Mesajul meu este unul de urgență și de apel la sprijin”, a spus reprezentanta CE.

Reprezentanții Comisiei Europene derulează o vizită la București în perioada 18-21 martie, iar discuțiile se axează pe situația fiscală a României, cererea de plată numărul 3 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)