Exim Banca Românească lansează Pachetul Dinamic pentru elevi și studenți. În ce condiții beneficiezi de zero costuri

Exim Banca Românească a lansat Pachetul Dinamic prin intermediul căruia pune la dispoziția tinerilor cu vârsta cuprinsă între 14 și 22 de ani, interesați șă-și gestioneze eficient independența financiară, cont bancar în lei, card Mastecard, Internet Banking/Mobile Banking și SMS Alert (pentru cei peste 18 ani).

Pachetul oferit de Exim Banca Românească permite efectuarea de depuneri și retrageri de numerar, plăți și încasări inter și intrabancare, schimburi valutare, precum și plăți sigure cu telefonul mobil prin înrolarea cardului în portofelele electronice de plată Google Pay și Apple Pay.

Pachetul Dinamic și beneficiile sale

Se adresează tinerilor cu vârsta minimă de 14 ani (împliniți) – 22 ani (neîmpliniți)

📌Depuneri si retrageri de numerar;

📌Plati si incasari transferuri interbancare si intrabancare;

📌Schimburi valutare;

📌Constituiri si lichidari de depozite la termen;

📌Plati la POS national si International;

📌Retrageri de numerar la ATM si MFM in tara si in strainatate;

📌Depunere de numerar in reteaua de ATM si MFM a bancii;

📌Plati cu telefonul prin Google Pay si Apple Pay;

📌Disponibilititile din conturi sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar din Romania, in limita plafonului de 100.000 EUR in echivalent lei per deponent.

Zero costuri cu îndeplinirea condițiilor, sau 10 lei pe lună fără îndeplinirea condițiilor

Elevii și studenții care opteată pentru Pachetul Dinamic beneficiază de comision ZERO la retragerea de numerar de la ATM, plati la comercianti sau încasări dintr-un cont deschis la alt prestator de servicii în lei. De asemenea, furnizarea și administrarea cardului, precum și serviciul Internet Banking/ Mobile Banking și abonamentul SMS Alert sunt GRATUITE.

Banca precizează că a beneficia de comision zero este necesar un rulaj creditor lunar in cont de peste 250 de lei și efectuarea unei tranzacții cu cardul la comercianți, decontată în luna de referință.

Exim Banca Românească deține produse dedicate copiilor și tinerilor

Lansarea Pachetului Dinamic completează oferta Exim Banca Românească care se adresează la acest moment întregului segment de copii și tineri. Recent, banca a lansat pachetul de servicii ABC prin intermediul căruia orice copil cu vârsta între 6 și 14 ani (neîmpliniți) poate avea gratuit cont bancar în lei și card MasterCard Standard START pe numele său, instrument ce poate fi utilizat de părinți atât pentru încurajarea indepenței financiare a copiilor, cât și pentru gestionarea responsabilă a banilor.

Contul curent ABC se deschide pe numele părintelui/tutorelui, fără să fie necesară o sumă minimă inițială și poate fi utilizat pentru încasări și depuneri de numerar în lei, inclusiv pentru încasarea burselor sau a altor beneficii școlare. Costurile sunt zero pentru administrarea contului…

