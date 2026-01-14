Stiri de top

InvestEU: UniCredit și FEI alocă până la 890 milioane de euro finanțări noi pentru a accelera creșterea IMM-urilor din Europa Centrală și de Est

Gabriela Dinu
Gabriela Dinu

UniCredit și Fondul European de Investiții (FEI), parte a Grupului BEI, au semnat un nou acord de garantare InvestEU prin care va crește semnificativ sprijinul acordat întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) din Europa Centrală și de Est. Acordul a fost anunțat la FT CEE Forum din Viena, cel mai mare și mai influent forum economic din regiune, care a reunit peste 2.000 de delegați din 54 de țări, inclusiv lideri politici, investitori, factori de decizie și executivi care modelează viitorul Europei Centrale și de Est.

Contents
445 milioane de euro în garanții noi InvestEU vor permite finanțări de până la 890 milioane de euro pentru IMM-uri în șapte țări din Europa Centrală și de Est până la finalul anului 2027Acordul extinde sprijinul pentru IMM-urile care investesc în sustenabilitate, inovație și digitalizare și deschide noi oportunități de finanțare pe piața de capitalTeodora Petkova: Susținem mii de afaceri din Europa Centrală și de Est în investițiile lor în sustenabilitate, inovare și transformare digitalăAntreprenorii cu idei bune pot investi, pot inova și se pot extinde

445 milioane de euro în garanții noi InvestEU vor permite finanțări de până la 890 milioane de euro pentru IMM-uri în șapte țări din Europa Centrală și de Est până la finalul anului 2027

Noua garanție de 445 milioane de euro crește și extinde umbrela de garanții neplafonate InvestEU lansată în 2023, devenind una dintre cele mai mari tranzacții InvestEU ale FEI. Disponibilă până la finalul anului 2027, se estimează că facilitatea poate permite finanțări de până la 890 milioane de euro pentru IMM-uri din Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, România și Slovenia.

Acordul extinde sprijinul pentru IMM-urile care investesc în sustenabilitate, inovație și digitalizare și deschide noi oportunități de finanțare pe piața de capital

Facilitatea extinsă se va concentra în principal pe proiecte axate pe sustenabilitate și inovare și va continua să ofere IMM-urilor condiții de finanțare îmbunătățite, inclusiv prețuri mai competitive, scadențe mai lungi și cerințe reduse de garanții.

„Această tranzacție demonstrează modul cum InvestEU poate fi implementat la scară largă pentru a genera un impact concret pentru întreprinderile mici și mijlocii din Europa”, a declarat Marjut Falkstedt, directorul executiv al FEI.

Teodora Petkova: Susținem mii de afaceri din Europa Centrală și de Est în investițiile lor în sustenabilitate, inovare și transformare digitală

„Prin extinderea semnificativă a parteneriatului nostru cu UniCredit, susținem mii de afaceri din Europa Centrală și de Est în investițiile lor în sustenabilitate, inovare și transformare digitală. Utilizarea și interesul crescut manifestat pentru garanției oferită până acum confirmă atât cererea, cât și eficacitatea acestei abordări, iar noi suntem mândri să susținem în continuare extinderea sa.”

„IMM-urile din regiunea ECE a UE angajează peste 65% din populația din regiune și generează peste 55% din valoarea economică, dar însă unele dintre ambițiile lor depășesc posibilitățile existente și accesul lor la finanțare”, a subliniat Teodora Petkova, Head of UniCredit pentru Europa Centrală și de Est.

Antreprenorii cu idei bune pot investi, pot inova și se pot extinde

„Prin extinderea parteneriatului nostru InvestEU cu FEI, creștem volumele de creditare și oferim beneficii tangibile: condiții mai bune, perioade mai lungi și, acum, acces la piețele de capital prin mini-obligațiuni. În acest fel, antreprenorii cu idei bune pot investi, pot inova și se pot extinde mai rapid, cu mai puține constrângeri, stimulând în același timp creșterea și oportunitățile din CEE.”, a punctat oficialul UniCredit.

Acordul extins introduce mini-obligațiunile ca instrument de finanțare eligibil, sprijinind accesul IMM-urilor la piețele de capital și diversificând sursele de finanțare dincolo de creditarea bancară tradițională.

You Might Also Like

Transferuri în euro în câteva secunde: Salt Bank lansează plățile instant direct din aplicația bancară. Robert Anghel: În doar trei luni, am dezvoltat și implementat această funcționalitate

Raport Erste/BCR: România are un deficit mai mic de 8,4%, în 2025. În acest an, necesarul de finanțare va fi de 286 miliarde lei, deficitul va cobori la 6,4%, iar BNR ar putea reduce dobânda în trimestrul II. Ciprian Dascălu: Scenariu depinde de stabilitatea politică

Scrisoare de susținere din partea băncilor centrale pentru șeful Fed, după amenințările lui Trump. Christine Lagarde, BCE: „Independența băncilor centrale este o piatră de temelie”

Peste 500.000 de companii folosesc aplicația BT Go, adică 85% dintre firmele care lucrează cu Banca Transilvania. Planuri pentru 2026? Raul Rîșniță: Vrem ca BT Go să devină platforma de business pentru orice antreprenor

Cât de românești sunt băncile din România, cum s-a schimbat raportul de forțe în ultimii 20 de ani și ce rol a jucat Banca Transilvania

TAGGED: , , , , , , , , , , ,
Share this Article
By Gabriela Dinu
Follow:
Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.
Previous Article Transferuri în euro în câteva secunde: Salt Bank lansează plățile instant direct din aplicația bancară. Robert Anghel: În doar trei luni, am dezvoltat și implementat această funcționalitate
- Publicitate -
- Publicitate -
Lost your password?