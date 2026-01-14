Transferuri în euro în câteva secunde: Salt Bank lansează plățile instant direct din aplicația bancară. Robert Anghel: În doar trei luni, am dezvoltat și implementat această funcționalitate

Salt Bank anunță lansarea plăților și încasărilor instant în euro, disponibile acum în aplicația bancară prin serviciul RO-TIPS, atât pentru persoane fizice, cât și pentru companii. Este prima implementare locală a acestei funcționalități realizată prin serviciul de plăți instant operat de TRANSFOND precizează banca.

Salt Bank, prima bancă cu plăți instant în euro prin implementare locală



Noua funcționalitate face plățile în euro la fel de rapide ca plățile în lei. Direct din aplicația Salt, clienții pot face și primi transferuri în euro instant, în peste 30 de țări, către și dinspre băncile participante la schema SEPA Instant EUR, înrolate în TIPS (Target Instant Payments Settlement).

Plăți în timp real din toate țările europene care folosesc moneda euro



Mai exact, clienții pot efectua plăți și pot încasa fonduri în timp real din toate țările europene care folosesc moneda euro, precum și din țările din zona SEPA care nu au euro ca monedă națională, de la instituțiile care au aderat la această schemă. Zona SEPA include cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, precum și Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Elveția, Monaco, San Marino, Andorra și Vatican.



Zero costuri pentru clienți



Plățile și încasările instant în euro sunt gratuite, în număr nelimitat, pentru persoanele fizice, iar pentru companii sunt disponibile în limita condițiilor aferente pachetelor de cont.



Limitele maxime de tranzacționare sunt de 10.000 EUR per plată pentru clienții persoane fizice și 20.000 EUR per plată pentru clienții persoane juridice.



Implementare rapidă, înainte de termen

Potrivit băncii, implementarea locală a serviciul de plăți instant în euro prin RO-TIPS a avut loc într-un termen accelerat de aproximativ trei luni.



Salt menționează că lansarea are loc cu un an înainte de termenul stabilit de Comisia Europeană, care prevede ca, până în 2027, toate băncile din România să permită atât primirea, cât și trimiterea de plăți instant în euro.

Robert Anghel: În doar trei luni, am dezvoltat și implementat această funcționalitate



„Nu ne-am întrebat dacă trebuie să avem plăți instant în euro. Ne-am întrebat de ce n-ar exista deja. Pentru că face bankingul mult mai simplu. Și, în doar trei luni, am dezvoltat și implementat această funcționalitate”, a declarat Robert Anghel, Chief Business Officer, Salt Bank.



Dezvoltarea și implementarea soluției RO-TIPS au fost realizate în parteneriat cu TRANSFOND și Montran, lider de piață în sisteme de plăți pentru bănci comerciale și infrastructuri naționale.

RO-TIPS transformă procesarea plăților în euro în România



„RO-TIPS transformă procesarea plăților în euro în România, oferind rapiditate, siguranță și interoperabilitate la standarde europene. Susținem băncile în furnizarea unor experiențe financiare moderne și eficiente, care simplifică transferurile transfrontaliere și contribuie la integrarea României în piața unică europeană. Felicităm Salt Bank pentru implementarea proactivă, înainte de termenul-limită european, a plăților instant în euro – un pas important către servicii bancare digitale mai rapide, inteligente și orientate către clienți.”, a declarat Sabin Carantină, Director General TRANSFOND.

Conectarea la RO-TIPS și lansarea primei bănci în schema de Plăți Instant în Euro, facilitate de TRANSFOND.



„Parteneriatul dintre Montran și Salt Bank marchează o premieră pe piața financiară: conectarea la RO-TIPS și lansarea primei bănci în schema de Plăți Instant în Euro, facilitate de TRANSFOND. Performanța de a finaliza acest proiect într-un timp foarte scurt subliniază colaborarea excelentă dintre echipele noastre”, a declarat Irina Cârcu, Director Regional Vânzări, Montran.

Citește și