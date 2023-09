BERD a înrăutăţit estimările privind evoluţia economiei româneşti în 2023 şi 2024

După adoptarea pachetului de măsuri fiscal-bugetare gândite de Guvernul de la București, vine și prima reacție externă. Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) a înrăutăţit estimările privind evoluţia economiei româneşti în 2023 şi în 2024, arată raportul publicat miercuri de instituţia financiară internaţională.

Conform celor mai recente prognoze ale BERD, PIB-ul României ar urma să înregistreze un avans de 1,8% în acest an, după ce prognoza din mai indica o expansiune de 2,5% în 2023. Creşterea ar urma să accelereze la 3,2% anul viitor, faţă de un nivel de 3,5% estimat în luna mai, se arată în raportul consultat de BankingNews.

BERD recunoaște că economia românescă a dovedit rezistentă în 2022 și a crescut cu 4,7%.

Dar anul 2023 a venit cu multe provocări.

„În prima jumătate a anului 2023, creștere a decelerat la 1,7% de la an la an, reflectând o încetinire bruscă în al doilea trimestru. În plan intern cererea a rămas robustă, dar epuizarea stocurile și scăderea exporturilor de mărfuri (an la an) au dus economia în jos.

Producția industrială nu a reușit să revină pe creștere până acum, reflectând șocul prețului energiei precum și cerere externă mai slabă. Deși inflația este încă ridicată, la 9,4% în iulie 2023, salariu real a înregistrat o creșterea a pozitivă din martie 2023.

BERD: Deficitul fiscal ar putea ajunge până la 7%. Probabil, PIB pe 2023 va fi mult mai mare decât asumarea de 4.4%

Având în vedere încetinirea din prima jumătate a anul, BERD prognnozează creșterea PIB la 1,8% în 2023. Productia agricola puternică, exporturile și investițiile robuste finanțate de UE sunt puncte forte ce pot ajuta economia, implicit prognoza, în timp ce punctele slabe sunt industria și construcțiile.

În 2024, cu un scenariul ce prevede o inflație moderată și condițiile financiare ușurate, creșterea economică ar putea accelera la 3,2 la sută, în absența oricărori șocuri majore”, arată analiza BERD.