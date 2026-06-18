ING şi DIGI lansează plata facturilor prin RoPay: gratuit, sigur, instant. Cum se face plata?

ING Bank România și DIGI introduc plata facturilor de telecomunicații prin intermediul RoPay, soluție complet digitală și gratuită prin care abonații DIGI pot achita facturile instant, fără a mai introduce manual datele cardului în formularul de plată.

Astfel, DIGI devine primul furnizor de telecomunicații din România care integrează RoPay pentru plata facturilor, atât prin codul QR (inclus pe factură, care trimite direct către plată), dar și prin soluția de e-commerce.

Serghei Bulgac: Suntem primul operator telecom din România care implementează sistemul RoPay

„Suntem mândri să fim primul operator telecom din România care implementează sistemul RoPay. Alinierea cu cele mai avansate standarde tehnologice și investițiile constante în infrastructura digitală fac parte din ADN-ul DIGI, iar adoptarea RoPay la nivel național reprezintă o oportunitate majoră de a simplifica și de a securiza plățile online pentru milioane de români. Integrarea acestui sistem în fluxul nostru operațional este un pas firesc pe care îl facem pentru a veni în sprijinul clienților noștri astfel încât achitarea facturilor să fie o experiență facilă, rapidă și extrem de sigură.”, a declarat Serghei Bulgac, Director General DIGI Romania.



DIGI Romania se adaugă unei liste de comercianți care crește rapid în acest an. ING a dezvoltat aceste soluții de plată alături de clienții săi, precum Auchan, Generali, PPC și Engie, iar inițiative similare au fost implementate și de companii precum MedLife și Hidroelectrica, împreună cu băncile partenere ale acestora.

Sabin Carantină: Extinderea RoPay în sectorul de telecomunicații, prin parteneriatul cu DIGI, oferă clienților o soluție digitală modernă, pentru o activitate pe care o realizează lunar



„Extinderea RoPay în sectorul de telecomunicații, prin parteneriatul cu DIGI, oferă clienților o soluție digitală modernă, pentru o activitate pe care o realizează lunar și care le ”economisește” minutele bune pe care le-ar fi irosit introducând detaliile facturii, ale cardului și alte informații. Prin noul flux optimizat, plata unei facturi devine un proces simplu, intuitiv și rapid, fără pași inutili, garantând în același timp siguranța tranzacției și controlul deplin al clientului asupra fiecărei plăți”, a declarat Sabin Carantină, Director General TRANSFOND.

Peste 8,6 milioane de români sunt înrolați în sistemul RoPay



Peste 8,6 milioane de români sunt înrolați în sistemul RoPay, iar pentru aceștia soluția de plată prin RoPay, indiferent la care dintre operatori plătesc și indiferent de banca lor, este nu doar mai simplă și gratuită, dar și mult mai sigură, pentru că nu mai introduc datele cardului pe niciun site.



„Echipa ING crede foarte mult în soluția RoPay, ca opțiune de serviciu național de plăți, fie că vorbim de soluții pentru comercianți sau transferuri între indivizi. Este Instant, indiferent de bancă, și este gratuit pentru persoanele fizice. În plus, folosind opțiunea RoPay pentru plata online și, deci, evitând să mai introduci sau să salvezi datele cardului, ai un plus de siguranță cibernetică. Așa că ne bucurăm să vedem tot mai mulți comercianți alăturându-se și prima premieră în telecom, cu DIGI.” susține Raluca Țintoiu, Head of Wholesale Banking, ING Bank România.

Cum se face plata?

Abonații DIGI vor avea la dispoziție trei modalități de a efectua plata facturii prin RoPay, fără comisioane sau alte costuri suplimentare:

De pe telefon. În aplicația DIGI sau de pe site-ul DIGI, clienții pot alege opțiunea RoPay, apoi selectează banca dorită. Utilizatorii vor fi redirecționați automat către aplicația lor bancară, unde suma, contul și detaliile facturii sunt deja completate. Pentru finalizarea tranzacției, va fi necesară doar confirmarea plății.

De pe desktop sau laptop. În contul de client DIGI, de pe site-ul DIGI, după selectarea opțiunii de achitare a facturii, abonații pot continua operațiunea de plată prin RoPay. În acest caz, se va afișa un cod QR care trebuie scanat prin intermediul aplicației de mobile banking instalate pe telefon. Tranzacția se finalizează prin autorizarea plății în aplicație.

Folosind factura DIGI. DIGI generează un cod QR pe toate facturile emise abonaților, care, odată scanat prin aplicația bancară mobilă, va permite efectuarea și confirmarea plății direct în aplicație.

În toate cele trei situații, banii ajung instant în contul DIGI, fără a mai fi nevoie de salvarea unui card în aplicația furnizorului sau de introducerea manuală de informații, cum ar fi datele cardului sau numărul de factură.