Mesajul transmis la București de lideri internaționali: Reconstrucția Ucrainei poate repoziționa România în centrul investițiilor regionale majore

Reconstrucția Ucrainei, considerată unul dintre cele mai mari proiecte economice europene ale următorului deceniu, poate crea pentru România o oportunitate strategică de repoziționare regională. Acesta a fost unul dintre mesajele centrale transmise la București în cadrul conferinței „Bridging Opportunities for Ukraine’s Reconstruction”, organizată de Asociația B-Leader și Doingbusiness.ro, cu susținerea Raiffeisen Bank România.

Reconstrucția Ucrainei: de la infrastructură la repoziționare economică regională

Evenimentul „Bridging Opportunities for Ukraine’s Reconstruction” a pornit de la o nevoie clară: aceea de a crea o punte de dialog între companiile interesate să exploreze piața ucraineană și actorii care pot contribui la dezvoltarea unor proiecte și parteneriate relevante. Conferința a reunit reprezentanți ai unor instituții financiare și administrative reprezentative din Ucraina și România, lideri de business și companii care își doresc să înțeleagă mai bine perspectivele economice ale regiunii și oportunitățile deja existente în piață.

Cristian Sporiș: Reconstrucția nu înseamnă doar investiții, ci și încredere



“Oportunitățile de afaceri care se deschid în proximitatea României, o dată cu proiectul de reconstrucția a Ucrainei nu sunt doar despre investiții și infrastructură, ci și despre capacitatea de a construi parteneriate solide și relații bazate pe încredere.

În perioade de transformare, companiile caută înainte de toate claritate, predictibilitate și parteneri care le pot susține dezvoltarea pe termen lung. Rolul nostru merge dincolo de finanțare și înseamnă, în egală măsură, capacitatea de a conecta parteneri economici, de a facilita colaborări și de a crea punți între comunitățile de afaceri din România și Ucraina”, a declarat Cristian Sporiș, Vicepreședinte și Head of Corporate & Investment Banking, Raiffeisen Bank România.

Avantajul competitiv: prezență simultană în România și Ucraina



În acest context, Raiffeisen Bank a subliniat poziționarea sa regională, prin prezența atât în România, cât și în Ucraina, un avantaj care poate facilita conexiuni comerciale și financiare între companiile interesate de extindere.

Modelul de funcționare al Grupului Raiffeisen, aplicat în toate țările în care este prezent, le oferă companiilor un element esențial atunci când analizează extinderea într-o piață nouă: încrederea într-un partener bancar care cunoaște realitățile locale, funcționează după aceleași standarde ridicate și poate oferi continuitate și predictibilitate.

Lideri din business și finanțe au discutat despre oportunitățile post-reconstrucție



Moderat de Cristian Leonte, evenimentul i-a avut ca speakeri pe Cristian Sporiș, Vicepreședinte și Head of Corporate & Investment Banking, Raiffeisen Bank România, Excelența Sa Ihor Prokopchuk, Ambasadorul Ucrainei în România, Ionuț Dumitru, Economist-Șef, Raiffeisen Bank România, Yurii Raksha, International Business Director – Raiffeisen Bank Ucraina, și Oleksandr Pecherytsyn, Head of Research – Raiffeisen Bank Ucraina. Panelul dedicat oportunităților și investițiilor generate de procesul de reconstrucție i-a reunit, alături de Cristian Sporiș, pe Adrian Florea, Chief Corporate Officer – Concelex, Ionuț Adrian Bindea, CEO – ROCA Industry, Eugen Ionescu, CEO – Meva Concept, Alexandra Olaru, Director Legal & External Affairs – Vodafone România, Răzvan Copoiu, Deputy CEO și membru al Boardului – ENEVO Group, și Gabriel Voicilă, Partner – PwC România.



Prin organizarea „Bridging Opportunities for Ukraine’s Reconstruction”, Raiffeisen Bank România și Asociația B-Leader își propun să continue acest dialog și să ofere un cadru structurat în care companiile să poată explora oportunități concrete, să își găsească parteneri potriviți și să dezvolte colaborări și proiecte cu impact pe termen lung.

Asociația B-Leader, prin seria Be Inspired, contribuie cu expertiza sa în conectarea mediului de afaceri și în organizarea de platforme de discuție relevante, care transformă interesul companiilor în inițiative și proiecte realizabile.

Ce urmează



Acest prim eveniment face parte din seria de proiecte dezvoltate de Asociația B-Leader împreună cu Raiffeisen Bank România în calitate de Partener Principal. În a doua parte a anului, organizația va continua platforma națională Be Inspired. Make It Happen, prin evenimente organizate la Oradea, Brașov și Cluj-Napoca, reunind antreprenori, executivi și lideri ai mediului de afaceri pentru a dezbate tendințele care modelează economia și leadershipul viitorului.