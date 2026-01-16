Raiffeisen Bank lansează cea de-a treia ediție a Think-Tank Lab, programul de mentorat dedicat studenților pasionați de tehnologie

Raiffeisen Bank a dat startul celei de-a treia ediții a programului Think-Tank Lab, inițiativă de mentorat dedicată studenților și derulată în parteneriat cu Facultatea de Matematică și Informatică a Universității Babeș–Bolyai din Cluj-Napoca.

100 de studenți înscriși, 30 admiși

La ediția de anul acesta, s-au înscris 100 de studenți ai universității și peste 30 dintre aceștia au fost admiși în program. Pe parcursul următoarelor luni, studenții vor lucra în echipe, alături de mentori din Raiffeisen – experți în tehnologie din cadrul băncii – pentru a dezvolta soluții inovatoare pe teme de actualitate din domeniul financiar-bancar.

Studenții participanți la program vor învăța să lucreze eficient în echipă, să aplice practici agile cu obiective și termene clare și să dezvolte abilități de programare, fiind ghidați pas cu pas de mentori cu experiență în domeniul tehnologic.

În ediția din 2026, temele abordate includ produse bancare, financiare și de asigurări dedicate studenților, conceptul agenției bancare a viitorului, bankingul sustenabil, precum și tehnologii inovatoare cu impact în sectorul bancar, cum ar fi inteligența artificială.

Echipele vor prezenta un produs software funcțional în cadrul unei demonstrații live

La finalul programului, studenții își vor susține proiectele în fața unui juriu alcătuit din reprezentanți ai Raiffeisen Bank și ai Universității Babeș–Bolyai, fiecare echipă urmând să prezinte câte un produs software funcțional în cadrul unei demonstrații live, iar cele mai reușite proiecte vor fi premiate. Criteriile de evaluare a soluțiilor dezvoltate vizează valoarea de business, inovația și implementare tehnică, respectiv utilizarea corectă și scalabilă a tehnologiilor moderne, iar folosirea inteligenței artificiale reprezintă un criteriu suplimentar de diferențiere.

Spațiu dedicat inovației și colaborării

Programul Think Tank Lab, susținut de Raiffeisen Bank, beneficiază de un spațiu de networking și colaborare, amenajat în cadrul Centrului Operațional Administrativ din Cluj-Napoca și inaugurat la finalul anului 2023, un hub dedicat educației, tehnologiei și inovației cu aplicabilitate în domeniul bancar, unde studenții au oportunitatea de a lucra și de a face schimb de idei.

