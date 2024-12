După 8 luni de la lansare, Salt Bank a intrat în TOP 10 bănci după numărul de clienți, deja numără 330.000 de adepți. În primul trimestru din 2025, banca va lansa și primul credit de nevoi personale. Ce urmează? Ne răspunde Gabriela Nistor: Traiectoria Salt Bank se păstrează: Banking, dar cum vrei tu!

În doar 8 luni de la lansare, Salt Bank, primul neobank românesc, a atras peste 332.000 de clienți, urbani, educați și responsabili. Peste jumătate dintre aceștia (53%) provin din orașele mari din România precum București, Cluj, Timișoara, Iași, Constanța sau Brașov, aproape 3 din 10 au venituri medii pe gospodărie mai mari de 15.000 de lei și folosesc Salt Bank preponderent pentru plăți la supermarketuri, restaurante sau călătorii, au dezvăluit oficialii băncii într-un brunch media.

Astfel, 74% dintre clienții Salt Bank au studii superioare, cu 12 procente în plus față de media de 62% a populației bancarizate din România cu vârste cuprinse între 18-55 de ani, conform unui studiu* realizat de Mercury Research pentru Salt Bank. 15% dintre clienții Salt Bank sunt manageri ce coordonează echipe de minim 6 persoane în echipă.

Gabriela Nistor: Am creat prima bancă românească 100% digitală, recent recunoscută internațional. Ce urmează? Traiectoria Salt Bank se păstrează: Banking, dar cum vrei tu!

„Finalul de an aduce un bilanț – reper pentru următoarea noastră etapă de dezvoltare. Încă din primele 10 zile am reușit să atragem peste 100 de mii de clienți, iar în prezent suntem peste targetul asumat la lansare, clienți bine profilați și poziționați socio-demografic, iar aceste realizări confirmă apetitul pieței pentru servicii bancare digitale, adaptate nevoilor de azi.

Am creat prima bancă românească 100% digitală, recent recunoscută internațional prin distincția „Best Use of Tech in Retail Banking” obținută în cadrul Banking Tech Awards 2024 la Londra.

Toate acestea confirmă potențialul inovațiilor noastre în sectorul bancar digital, validând promisiunea noastră de la lansare și traiectoria noastră în continuare: Banking, dar cum vrei tu. Mulțumim tuturor clienților noștri pentru încredere”, declară Gabriela Nistor, CEO, Salt Bank.

Salt Bank oferă o alternativă actuală la serviciile bancare tradiționale.

Prin agilitatea specifică unui fintech, clienții beneficiază de dobânzi de avantajoase la depozite (3%), un curs valutar excelent, un card multicurrency cu 19 monede și de un call center deschis 24/7h, cu asistență asigurată de oameni-oameni, nu de roboți. În 2024, Salt Bank a lansat noi funcționalități la fiecare 2 săptămâni, precum funcția de înrolare automată, nearby payments, plăți și încasări internaționale sau plăți facturi, asigurând utilizatorilor o experiență bancară digitală completă.

Peste 3 mil. lei cashback în 2024

Prin campania “Prietenul la Cashback se cunoaște”, lansată în T4 2024, Salt Bank a oferit în total peste 12.000 de luni de cashback și peste 3 milioane de lei clienților care au recomandat și au adus alți prieteni în aplicație. Mai mult, în luna noiembrie, Salt Bank a lansat noul card roz, iar în prezent 51% dintre cardurile comandate de utilizatori sunt carduri roz. 3 din 4 clienți de sex feminin aleg acest card.

Clienții Salt Bank sunt călători, gurmanzi și responsabili

În medie, clienții și-au alimentat (top-up) conturile în medie cu 1,008 lei.

Tranzacțiile la supermarket domină topul plăților făcute de clienții Salt cu cardul, de 4 ori mai mult decât tranzacțiile la restaurante și fast-food-uri, care ocupă locul al doilea în clasament. 54% dintre aceste plăți au fost făcute la restaurante, iar 46% la comercianții fast-food – cu o valoare medie de 50 de lei per tranzacție.

Alte tranzacții predominante în topul plăților cu cardul au fost pentru pentru articole vestimentare sau călătorii. De exemplu, cea mai scumpă vacanță plătită cu cardul Salt a fost de 13.697 de dolari. Ziua de vineri, în întervalul orar 18:00 – 19:00 este cea mai aglomerată perioadă de tranzacții prin Salt Bank.

Oficialii băncii au observat că valoarea tranzacțiilor în covrigării este cu 59% mai mare decât valoarea cheltuită de clienți în librării, dar valoarea cheltuită în librării a crescut de 2,3 ori în luna noiembrie față de luna august.

În luna noiembrie, numărul de cumpărături la benzinării a fost cu 25% mai mare, comparativ cu numărul de călătorii cu transportul în comun. Totuși, numărul tranzacțiilor pentru aceste mijloace de transport a crescut de trei ori în luna noiembrie, față de luna aprilie.

Sub 50 de secunde timpul de răspuns la apel în Care Center

Diferențiatorul major al Salt Bank, încă de la lansare, este că asistența privind utilizarea serviciilor bancare 100% digitale este asigurată de un Call Center clasic, cu oameni-oameni. Pentru 90% dintre clienții care au apelat Care Center-ul Salt Bank, timpul de răspuns a fost de sub 50 de secunde, iar pentru 75% dintre cei 8.565 de clienți care au discutat prin chat cu echipa de Care Center, în ultima lună, timpul de conversație a fost de sub 21 de minute.